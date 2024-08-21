北市一名機車騎士，日前在文山區羅斯福路五段遇到一輛「攔路車」，駕駛直接把車停在路中跑去對面藥局購物，導致其他用路人被迫跨越雙黃線行駛，連行人也只能跨越馬路才走得過去，沒想到警方竟稱「不宜舉發」，讓騎士氣炸將影片、照片全部PO上網，怒嗆「台灣交通已死」。

一名網友昨（20）日在PTT八卦板表示，日前行經文山區羅斯福路五段時，前方汽車駕駛直接把車停在馬路正中間到對面藥局消費，儘管他有按喇叭示警，但對方依然目中無人、目無法紀，害其他用路人只能違規跨越雙黃線才過得去。

原PO指出，事後他檢舉該汽車駕駛「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，沒想到警方回覆卻牛頭不對馬嘴，稱「無法明確顯示該車輛係屬併排臨時停車或併排停車行為，故本案違規事實認證上有爭議，已不宜舉發為宜」，讓他氣炸將所有證據PO到網路上，炮轟「明明就是違規事實明確，台灣交通已死！請問還有救嗎？有八卦嗎？」

其他人則酸「他有惹到你嗎」、「那台小黃竟敢跨越雙黃線，勸你檢舉這條，一定成立」、「真的有夠爛」、「在台灣只要守法就是智障」、「現在法規就是鼓勵這樣違停，你在大聲什麼啦」、「每次遇到這種就只能祈禱後車不會白癡到檢舉我跨越雙黃線，真的氣死」、「交通部長就已經請辭了啊，不然你還想怎樣」、「問就是微罪不開放檢舉」。