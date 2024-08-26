女子倒車要停進車位，輪胎卡到輪擋，油門一踩結果暴衝撞牆。（圖／翻攝微博）

很多人雖然有駕照，但是對於倒退停車，路邊停車這兩項技術，可說是師父領進門，修行再個人！不是壓線就是撞牆，而大陸深圳有一名女子，在地下停車場要側邊停車，前前後後多次，車子怎樣就是進不去車格內，結果在一次的到車中，右前輪卡到地上的輪擋，女子油門一踩！車輛突然往後暴衝，直接來個刷牆，整個過程被監視器拍下，讓人相當傻眼。

而這段監視器畫面，被人上傳到網路，事情就發生在23日這名女子開車到地下停車場，多次側邊停車都沒有成功，而因為固定在地上的輪擋，卡住了輪胎，女子為了要持續後退，油門大踩之下，整輛車往後暴衝，至接用車子刷了牆壁，現場還冒出白煙，還好最後女子趕緊踩煞車，但是牆壁跟車子，恐要面臨高額的維修費用了。

網友們看到這名女駕駛的開車技術，紛紛留言表示：「這種車位就不應該裝限位器」、「我這個20年駕齡的老司機也倒不進去」、「幸好沒撞到別人的車，這種人就不適合開車」、「有些人不適合開車，非得買一個出事」、「駕照買的？」、「有自動泊車的車不香嗎」、「賀成交！可以換車了」。