陸國產遊戲《黑神話：悟空》走紅吳承恩故鄉江蘇淮安爭取落地合作。圖為吳承恩故居。（淮安市淮安區政府官網）

澎湃新聞21日報導，以中國古典四大名著之一《西遊記》為背景的大陸國產遊戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線爆紅。《西遊記》發源地、作者吳承恩的故鄉淮安市文化廣電和旅遊局表示，淮安市西遊樂園正在與遊戲公司積極聯繫，爭取相關合作活動落地。

《黑神話：悟空》上線當天，便有網友在江蘇淮安市政府官網留言建議稱，「《黑神話：悟空》熱度火爆，淮安應該抓住這波流量。」網友表示，「淮安是《西遊記》的發源地、是作者吳承恩的故鄉，而位於開發區的西遊樂園更是首個以西遊記為主題的遊樂園，因此於情於理淮安都應該主動去接觸遊戲製作方遊戲科學商討合作方案，去接下這波西遊流量。」

淮安市地處江蘇省北部中心地域、淮河下游，處於中國地理分界線「秦嶺—淮河」線上。作為《西遊記》原著的創作地以及作者吳承恩的故鄉，淮安長期將西游元素作為本地IP。

淮安市淮安區政府官網指出，吳承恩，字汝忠，號射陽山人，淮安府山陽縣（今淮安區）人，明代傑出小說家，四大名著小說之一《西遊記》作者。《西遊記》以唐代玄奘和尚赴天竺學習佛教經歷為藍本，在《大唐西域記》、《大唐慈恩寺三藏法師傳》等作品基礎上，經過整理、構思最終寫定。作品借助神話人物抒發作者對現實不滿和改變現實願望，折射出作者渴望建立「君賢神明」的王道治國的政治理想。

位於淮安市淮安區河下古鎮打銅巷內的吳承恩故居，是大陸國家AAAA級旅遊景區、江蘇省重點文物保護單位，由故居本體、吳承恩生平陳列廳、玄奘紀念堂、美猴王世家藝術館、六小齡童工作室五個部分共同組成，目前是大陸國內唯一綜合展示西遊記文化和紀念吳承恩的場所，為明代風格的古典園林建築群。

《新華日報》此前報導，淮安以名人故居為槓桿，撬動本地西遊文旅開發。2013年，淮安率先出擊成立淮安西遊產業集團有限公司，該集團是《西遊記之大聖歸來》的出品方之一。與此同時，藉《西遊記》中龍宮這一篇章，淮安建設龍宮大白鯨嬉水世界，成為蘇北暑期遊玩重要主題公園之一。

上述網友建議提到的西遊樂園則是於2021年7月開始試運營。

淮安文旅集團網站表示，西遊樂園是西遊記文化體驗園核心項目，園內共分為9個區域25個專案，其中室內項目8個、室外項目17個。專案藉《西遊記》蘊藏娛樂元素，以唐僧師徒取經為基本線索，以「歷經九九八十一關」為題材，採用角色扮演、駐場表演、實景模擬、大中型遊樂專案等方式，結合現代遊樂設備和觀演體驗，將花果山、高老莊、雷音寺等老場景用新技術多維度呈現，建成集「娛樂性、體驗性、科技性」於一體的主題公園。