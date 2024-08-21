王國材（右）今正式接任中華郵政公司董事長一職。（陳祐誠攝）

中華郵政公司今日舉行董事長交接典禮，前董座吳宏謀卸任，由交通部前部長王國材接任。王曾2度代理中華郵政董事長，對業務並不陌生，此次第3度接手，也是正式接下董事長職務。王說，中華郵政需要積極轉型，手握8兆2000億元的郵政資金，如何提升資金運用效率以增加營收，都是當前最重要課題，考慮找民間高手來協助突破。

王國材指出，全世界的郵政都在做轉型，中華郵政也不例外，但過程中難免遇到陣痛期，因此改革需要勇氣與意志。

王國材舉例，民眾用郵習慣已改變，加上金融服務不斷創新以及台灣逐漸邁入超高齡社會等多重影響下，未來中華郵政在郵務、儲匯與壽險等3大服務項目上，將會積極面對並持續提出創新作為，包括透過簡化郵務整體作業流聲，提升營運效率，或是導入數位科技，提供多元商品等。

王國材表示，中華郵政的體質很好，去年帳面虧損，主要是在資金運用上面的避險成本增加，他最近有跟公司做一些討論，未來在國內外投資的配置、債券、股票等，還有避險合約上面的檢討，這部分都要做，並讓3大業務符合世界的潮流。

王國材說，中華郵政手握的資金共有8兆2000億元，是國內所有金融機構最高的，因此它的資金運用會是整個郵政公司的關鍵。在資金運用部分，他希望找更多的高手協助中華郵政做突破，穩定收入並增加收益，人選或許從金融業界及學界延攬。

王國材曾歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、一卡通公司董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、郵政公司代理董事長（2017、2019年2度代理）、臺灣港務公司代理董事長、圓山大飯店董事長、交通部政務次長及部長等職務。

吳宏謀表示，沒想到時間過這麼快，3年疫情期間國家賦予許多艱難任務都一一完成，公司也沒有讓時間留白，加速推動轉型、ESG等，相信之後也會越來越好。吳說，自己與王國材共識很久，郵政公司找到更棒的董事長，他很放心，王對公司了解、知道業務型態。