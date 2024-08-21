民眾黨假帳風暴持續延燒，日前身為民眾黨員的網紅護理師張喬瑜爆料，黨中央曾下達黨員不准發表意見的命令，氣得她撂話「別把我逼去挺民進黨」，而在今（21）日，張宣布退出民眾黨、做回中間選民，並稱從7月底以來，自己已被黨的危機處理「氣哭三次」。

張喬瑜18日在臉書發文發文踢爆，民眾黨不准黨員對假帳案發表意見，她怒嗆，若「戰狼夫婦（指民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立院黨團主任陳智菡）派」的人再繼續來護航、批評她，她不排除改去挺民進黨，「把所有挺柯文哲的人越推越遠，最好全都得罪光，第三勢力沒落，就回歸藍綠而已，沒差！」

張喬瑜今凌晨在臉書發文，宣布退出民眾黨、做回中間選民，她指出，這次假帳事件明明就是民眾黨先錯了，結果還要硬凹、硬扯，說會檢討改進，結果還是繼續開戰，這樣的黨已不是她認同的了。

張喬瑜指出，身為369萬小草的一員，自己有權講出真心話，她再度點名陳智菡和許甫，質問他們，當4月知道帳有問題後，到底在包庇什麼？他們一直解釋自身沒錯，但從陳講錯9.6萬，到許發文說是講錯，是110元、960元，誤打成960000元，收據一貼出來，發現發票年份不對，「還凹成是110打完沒所以接著打960，才會變成96000元」。

「我看來看去就是你們倆夫妻互相包庇，越看越X，越看越噁心」，張喬瑜直言，整件事錯的不是他們這些支持者，自己也不是競總幹部或黨部高層，所以，不懂為什麼要面對各種的批評指教。她指出，自己厭惡藍綠惡鬥，所以民眾黨主席柯文哲的出現，讓她感到台灣有救了，但假帳事件爆發至今，一件事還沒完，又爆下一件事，整個民眾黨越爆越扯，整個全面失控。

最後，張喬瑜無奈稱，從7月26日新竹市長高虹安一審被判刑到8月21日的今天，算下來自己大概被民眾黨的危機處理氣哭了至少三次，「多說無益，反正我現在很確定的一件事，就是我變回中間選民了。」