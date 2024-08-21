民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，民眾黨決議將時任競選總幹事黃珊珊停權3年，但黃仍保有不分區立委資格。前中廣董事長趙少康直言，若被停止黨權，不分區立委資格應就沒了，但民眾黨還是一人黨，柯文哲一人說了算，事前讓黃珊珊負責善後小組，就是要保黃，中評會敢怎樣？「民眾黨成也柯文哲、敗也柯文哲」。

趙少康指出，民眾黨基本上就是一人黨，立院黨團總召黃國昌也搶佔一些版面，但真正還是柯文哲一人說了算，柯請黃珊珊擔任查帳善後小組召集人，就是要保她，中評會敢怎麼樣？「我覺得民眾黨是成也柯文哲、敗也柯文哲」。

趙少康表示，民眾黨昨天做出的懲處很奇怪，一般政黨，若有人被停止黨權，不分區立委的資格就沒了，當被停權，就代表沒有黨員資格，已經沒有選舉權及被選舉權，怎麼還可以繼續當不分區立委。

趙少康認為，何況，區域立委是靠自己選的，不分區立委是靠黨才有的，民眾黨的制度真的很怪；趙覺得柯文哲為什麼要保黃珊珊的可能原因很多，可能黃知道的事情太多、只有她瞭解黨務和財務狀況等。

對於監察院4月就曾提起當時政治獻金不完整，但柯文哲事後受訪卻說不知情，趙少康表示，柯擔任台北市長任內，最自豪很會管錢，怎麼當黨主席後，這個不知道、那個也不知道，「這有可能嗎」；趙直言小錢不知道就算了，但他不信連幾千萬元的事都會不知道，他認為這是柯的推託之詞。