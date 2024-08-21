桃園市審計處指出，近年來桃園市遊蕩犬大幅增加，自2018年9686隻增加至2022年15996隻，且近3年通報遊蕩犬貓追咬人、妨礙交通或造成公共安全等案件仍居高不下，未能降低人犬衝突及公安風險。有民間收容所指出，民眾放養犬隻是造成遊蕩犬大幅增加的主因之一，因放養犬隻不在TNVR的範圍內，但一旦放養便會導致街邊棄養的幼犬變多。

審計處表示，近年遊蕩貓犬調查結果，桃園市2018年為9686 隻、2020年為11062隻、2022年則為15995隻，逐年增加，且2022年數量為六都之首；近3年通報遊蕩犬貓追咬人、妨礙交通或造成公共安全等案件分別為2237案、2358案及2230案，建請桃園市動保處提出改善。

動保處長王得吉說明，動保處積極推動遊蕩犬貓絕育工作，現已達成境內80％母犬絕育率作業。依據桃園市民眾遊蕩幼犬通報件數大幅下降可知，已有效減緩市內遊蕩犬數量成長，現有的遊蕩犬數量仍須待族群自然終老後才能逐漸降低，另也將加強鄰里及校園宣導飼主責任教育與稽查頻率，並針對不適回置犬隻另尋訓練及收容場域等因應措施。

民間收容所坦言，政府單位收容所的收容量能有限，每家收容所都是爆滿狀態，若沒有民間收容所，外面遊蕩犬貓數量更是多到不可想像，而遊蕩犬貓數量居高不下的主因為，許多居住在鄉間別墅、透天住宅等民眾，對於貓狗都採用放養模式，但放養會造成的問題遠遠超過想像。

民間收容所也說，若放養犬隻沒有結紮，會導致遊蕩犬不斷繁衍，他也說，曾在龍潭某固定區域一年可以撿到近70隻幼犬，每每都是一窩幼犬被丟出來，會得知是放養犬隻造成是因為，若是原生遊蕩犬生的附近會有狗媽媽且會怕生，但每次在路邊發現的幼犬身邊都沒有狗媽媽，更是不怕生、不怕人，由此得知是家中放養犬生出來後遭民眾不當棄養，他也建議政府單位應向民眾宣導減少使用放養模式，若不得已的話也須先將犬隻結紮。