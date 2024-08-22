振宇五金積極推動環保永續發展，首度引進全新第二代智能回收機，曾善表示，智慧回收的時代已經來臨，預計在全省10家振宇五金賣場啟動智能回收機，為社區提供更便捷的回收管道，達成資源循環的目標，期望透過這些活動，吸引更多消費者參與，共同推動綠色生活，也為需要長照服務的家庭提供實質的便利與幫助，進一步拉近人與五金的距離。
振宇五金計劃首站在台中總部旁的經貿概念店啟動智慧回收機，提供高效率的回收服務，智慧回收機受理回收的品項包含PET寶特瓶、電池，能自動辨識並分類可回收物，消費者只需簡易操作即可完成回收，預計此活動每月可引導來客數達10,500人次，進一步增強營運成長動能。
振宇五金今年上半年營收10億3907萬元，年增10.3%，合併毛利率38.8%，稅後淨利3378萬元，年增64.99%，每股盈餘為1.75元，累計1至7月合併營收達12億2481萬元，較去年同期成長10.15%。
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