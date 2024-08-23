外送員除了幫忙送餐，現在還要兼職看面相？有店家分享收到的訂餐單，只見點餐人在備註稱是幫網戀對象及其家人點餐，但兩人談了一段時間卻始終沒見過面，希望外送員幫忙看長相打分數，並協助勸對方忘掉前夫選擇自己，讓店家忍不住說「我都好奇這女生長什麼樣子了」。

有店家昨（22）日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享收到的訂單，只見點餐人在餐點備註上註明，這張訂單是幫網戀對象及她的小孩點的，兩人的關係已持續一段時間，他認為已到結婚的時機，但無奈至今還沒見過對方的長相，「可以請你等下拿餐給她的時候，順便給她打個分數」，並希望外送員幫忙勸網戀對象忘記前夫，因為他才是更好的選擇。

這張訂單文上線後引起討論，網友紛紛喊「把這張單子訂在袋子上」、「這個太暈了吧」、「這備註是在寫作文嗎」、「要外送員做的事為什麼寫在餐點備註，笑死」、「這有夠荒唐，這種要求我一輩子沒見過」。

店家補充說明，外送員來拿餐時看到備註超傻眼，更加碼透露這張訂單還是「現金單」，無奈說「幫對方訂結果是現金單，超哭」，其他人也說「遇過女生出來拿餐聽到要付錢當場傻眼的」、「拿過要我代為跟女友道歉的，超無言」、「想結婚了卻沒看過對方長相，到底」。