周五香港恆生綜合指數早盤暫跌98點或0.6%，為17542點。國企股(H股)指數跌0.7%。科技指數跌1.7%。
網易公布業績，上季調整後淨利不如預期，目前暫跌13.6%。
百度公布第二季調整後淨利跌7.5%，目前股價跌逾6%。
阿里巴巴小漲0.3%，該公司宣布，下周三轉為香港和美國雙重主要上市。而此次自願轉換為雙重主要上市，並不涉及公司的新股發行和/或融資。
其它的網路科技股普遍下滑，京東跌逾1%，騰訊跌0.3%。
黃金股和汽車股明顯下挫。昨日大漲9%的小米，目前跌逾1%。
美股主要指數周四皆下滑，費半至數更是大跌3.4%，金龍中國指數跌1.5%。恆指在昨日大漲250點後，今日低開119點。
周五香港恆生綜合指數早盤暫跌98點或0.6%，為17542點。國企股(H股)指數跌0.7%。科技指數跌1.7%。
網易公布業績，上季調整後淨利不如預期，目前暫跌13.6%。
百度公布第二季調整後淨利跌7.5%，目前股價跌逾6%。
阿里巴巴小漲0.3%，該公司宣布，下周三轉為香港和美國雙重主要上市。而此次自願轉換為雙重主要上市，並不涉及公司的新股發行和/或融資。
其它的網路科技股普遍下滑，京東跌逾1%，騰訊跌0.3%。
黃金股和汽車股明顯下挫。昨日大漲9%的小米，目前跌逾1%。
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