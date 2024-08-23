因應考試院人事案卡關，提前請辦的114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師、牙醫師、中醫師、藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，確定於114年1月17日到19日分梯次在臺北、臺中、臺南、高雄及花蓮等5考區同時舉行，並預訂於113年10月8日至17日受理報名。

此外，114年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，訂於114年2月8日至9日在臺北、新竹、臺中、臺南、高雄、花蓮及金門7考區同時舉行，並預訂於113年10月15日至24日受理報名。

考試院表示，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，均採網路報名及電腦化測驗方式辦理。

考試院說，本次營養師及護理師考試均採電腦化測驗，社會工作師考試則維持紙筆作答方式辦理。其他考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均分別依照各相關考試規則規定辦理，相關資訊將於受理報名前兩週載明於應考須知及考選部全球資訊網，請應考人留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。