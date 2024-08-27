台語天后江蕙（二姐）2015年宣布封麥，至今已淡出螢光幕前9年，近來台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛向二姐喊話期待復出歌壇，蔣萬安日前又再度力邀二姐在10月5日於大巨蛋舉辦雙十晚會獻唱，引起關注，27日寬宏藝術證實，二姐將重拾麥克風，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行！」不過外界也關注今年首度在大巨蛋舉辦的國慶雙十晚會，同是由寛宏藝術承辦？寛宏藝術對此也做出回應。

寛宏藝術表示，這次寬宏只處理二姐在國慶晚會演出橋段，其他演出相關則不是由寬宏負責。二姐宣布10月5日於大巨蛋舉辦雙十晚會獻唱，同是復出歌壇首度公開露面，屆時勢必是外界關注的焦點，被問及二姐國慶晚會演出歌單？寛宏透露，二姐與工作團隊目前正在討論中。