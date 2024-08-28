台語天后江蕙（二姐）封麥9年，近日傳出復出消息，寬宏藝術今（27）發表聲明，證實江蕙今年將出席10月國慶晚會，「謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」台北市政府證實邀請到江蕙復出開唱，「這也會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也會是江蕙二姐她復出的第一唱，為了整個國家慶典來復出開唱，我想台北市政府在這邊要表達誠摯的感謝」。

大巨蛋首場音樂表演歌手 蔣萬安：只有二姐匹配歷史時刻

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/08/25～2024/08/26）統計調查，江蕙近兩日探索概念出現「蔣萬安、甲你攬牢牢、只有二姐匹配歷史時刻、演唱會大戰」等字詞。台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向江蕙招手，盼復出開唱，引爆北高市府搶人大戰，蔣萬安25日更喊話「只有二姐匹配歷史時刻」。

李四川被點名選新北市長 蔣萬安唱「甲你攬牢牢」回應

此外，台北市副市長李四川被外界點名，代表國民黨參選新北市長，蔣萬安25日高唱江蕙的「甲你攬牢牢」來闡述心情，表示他會把李四川「抱緊緊」，似乎也在暗示將全力邀請江蕙於國慶晚會表演。有網友表示，「不是市長放不放的問題，關鍵是川伯想不想參選」、「我也很喜歡二姐聲音很甜」、「可把各個年代走紅的歌星名曲都請到齊，國慶日熱鬧一下」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月25日至2024年08月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『江蕙』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。