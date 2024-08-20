台北大巨蛋舉辦演唱會前須先經性能審查，歷經7月底實際消防驗證演練後，審核報告書終於在今（20）日審查完成，距離舉辦大型演唱會更進一步；遠雄集團副總經理楊舜欽表示，雖然許多經紀公司都有到大巨蛋場勘，但由於在消防驗證通過前都無法落實會勘，因此目前無法確認第一位登大巨蛋的藝人是誰。

楊舜欽表示，7月30日動員近百人展開消防驗證演練，自衛消防編組計畫中各個避難站點的動作時間都低於界定時間，雖然還有多小問題，例如各消防編組到位的時間、必須拿的器材以及移動的動線等，消安基金會都有再給改善意見。

他說，消安基金會也建議補足哨子、指揮棒、燈光等器材，另外球場層也建議水袋必須要有多條式的連接等，但大部分的設備管理、人員動線的疏導上問題都不大，因此算是通過，未來如果要舉辦非體育賽事活動的話，必須由該活動的主辦單位，以活動計畫檢附相關驗證標準，依據《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》向台北市政府申辦。

不過近期大巨蛋舉辦球賽時頻頻發生漏水，楊舜欽也說明，基本上漏水是屬於比較複雜的結構工程，目前不管是在屋頂的外層、天花板的內層都在做相關的工法，水盤跟導水溝也都在改善中。

針對後續的開放人數，楊舜欽指出，按照環評標準，全區5萬9833人，其中體育館層4萬人，做消防驗證時也希望把驗證人數極大化，不過為了安全著想，初期的話會以人數漸層方式開啟，之前已有很多經紀公司來場勘過，但畢竟大巨蛋是新的場館，包括貓道、鷹架以及弱電設施都需要長期的測試，但之前消防驗證都還沒通過，沒辦法正式落實，所以現在也沒辦法說第一位登上大巨蛋舉辦演唱會的人是誰。