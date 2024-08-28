民進黨今召開中常會，高雄市長陳其邁開會前被問到桃園市前市長鄭文燦收賄及藝人江蕙「搶輸」台北市府時，都只簡單回應，「尊重」。

陳其邁現身時非常低調，他受訪時指出，今天是去補宣誓（中常委一職）。

被問到江蕙確定會在大巨蛋為國慶獻唱，是不是搶輸台北市政府、未來會不繼續爭取時，陳其邁笑著說，「尊重、都尊重」。

媒體話鋒一轉，提到昨天遭起訴的鄭文燦，以及是否有想到鄭會收這麼多錢，陳其邁依舊保持笑容說，「尊重」、「好，大家辛苦」。