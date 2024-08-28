民進黨今召開中常會，高雄市長陳其邁開會前被問到桃園市前市長鄭文燦收賄及藝人江蕙「搶輸」台北市府時，都只簡單回應，「尊重」。
陳其邁現身時非常低調，他受訪時指出，今天是去補宣誓（中常委一職）。
被問到江蕙確定會在大巨蛋為國慶獻唱，是不是搶輸台北市政府、未來會不繼續爭取時，陳其邁笑著說，「尊重、都尊重」。
媒體話鋒一轉，提到昨天遭起訴的鄭文燦，以及是否有想到鄭會收這麼多錢，陳其邁依舊保持笑容說，「尊重」、「好，大家辛苦」。
民進黨今召開中常會，高雄市長陳其邁開會前被問到桃園市前市長鄭文燦收賄及藝人江蕙「搶輸」台北市府時，都只簡單回應，「尊重」。
陳其邁現身時非常低調，他受訪時指出，今天是去補宣誓（中常委一職）。
被問到江蕙確定會在大巨蛋為國慶獻唱，是不是搶輸台北市政府、未來會不繼續爭取時，陳其邁笑著說，「尊重、都尊重」。
媒體話鋒一轉，提到昨天遭起訴的鄭文燦，以及是否有想到鄭會收這麼多錢，陳其邁依舊保持笑容說，「尊重」、「好，大家辛苦」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。