高市第59處公共托育機構，位於大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今日正式開幕，市長陳其邁與立委邱議瑩等人出席開幕典禮，兩人一起走進托嬰中心時，陳其邁對邱議瑩說，「擱拚幾咧、閤拚幾咧（台語：再拚一下）」；邱表示，陳是要她在立院多爭取地方建設，「希望我們在立法院可以再幫高雄拚一下」。

表態參選下屆高雄市長的邱議瑩，今天上午和陳其邁一同出席大樹樹城公共托嬰中心開幕典禮，舉凡市長出席公共活動場合，邱幾乎都有現身，對於陳是否在幫她的選情加油，邱表示，「盡在不言中」。

邱議瑩說，她與陳其邁其實有常常通電話聊高雄的建」，現在是立法院休會期間，如果她的時間允許，都會參與高雄的公共活動。

今日大樹樹城公共托嬰中心開幕，陳其邁致詞時表示，感謝邱議瑩在國會幫忙爭取預算，2人一同進入托嬰中心室內參觀時，席地而坐陪伴幼童、家長一起聽托嬰中心老師說毛毛蟲蛻變成蝴蝶的故事，期間邱趁著陳與幼童互動，拿著毛毛蟲娃娃逗弄陳，看得出2人互動熱絡。

面對2026高雄市長選舉，立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及勞動部前部長許銘春都已陸續表態角逐下屆市長黨內初選，對於綠營出現5搶1局面，陳其邁曾說，相信市民會用智慧來決定好的人選，初選除了政見，過去從政的表現、風度也很重要，不擔心黨內初選過度廝殺影響大選團結。