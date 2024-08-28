「金馬女配」方志友和楊銘威結婚9年育有一雙兒女，今（8）她出席靖娟基金會與全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」記者會，透露現在有買房的計畫，但還在尋覓，會以台北市為主、價錢期望落在3000多萬，且還要守著育兒神隊友公公，「我想要好好守住神隊友，公公很愛孫子很樂意陪他們，也hold得住他們。」更公開喊話：「公公我愛你！」

6歲兒子Sunny現在在學巴西柔術，方志友說兒子會找爸爸一起練武，還會鎖喉功，現在的程度是如果遭大人抱住可以順利掙脫，笑稱兒子是斷掌習武之人，且25公斤的兒子力氣非常大，「如果兒子衝過來，我覺得被撞到頭會腫起來。」楊銘威也有揪她一起學武，方志友直接拒絕，「我會害羞，怕和教練太靠近。」

方志友喊話神隊友公公同住。（圖／中時資料照）

女兒Mia和賈靜雯的女兒咘咘生日差4天，Mia和咘咘、波妞是閨蜜，有自己的小對話圈，兩家人每年都會一起過生日。近期咘咘和波妞脫離爸媽，獨自出國遊學，Mia也顯露出想要獨立的念頭，方志友說女兒會問她「幾歲可以搬出去住？」或「我可以自己在家嗎？」讓方志友哭笑不得，「我會跟她說自己在家不行，這法律規定，不然我會被抓走。」這次女兒生日，夫妻兩送了小行李箱當禮物，難道是在鋪路？方志友笑回：「獅子女很想獨立。」