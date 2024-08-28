大陸一名網友在德國工作，日前因為一天工時超過10小時，違反德國勞基法而被人資約談，人資希望他合理安排工作時間，還發給他一張告知單，如果頻繁上班超過10小時，會害公司惹上麻煩。貼文引發熱議，一票網友直喊羨慕，「這種工作什麼時候讓我做？」

原PO目前在德國工作，他日前於微博發文表示，前幾天在停車場遇到人資，人資直接把他叫到辦公室，表示要談加班的問題，原PO坦言，這天還是來了，因為他不只一天工時超過10小時，違反德國勞基法。

人資向他透露，德國有專門的機構在監督各家公司加班狀況，如果頻繁上班超過10小時，被發現的話公司會有麻煩，人資給原PO一張告知單，希望他能合理安排工作時間。

文章引起熱烈討論，網友紛紛留言「在德國怎麼還改不了勞工本性」、「這種工作什麼時候讓我做？」

依據德國法律規定，員工每日工作時間不得超過8小時。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，2022年美國人年均工時超過1800小時，德國人平均每年只工作1340小時；勞動部數據則指出，2022年台灣勞工平均年工時為2008小時。