檢廉偵辦京華城案弊案，有重大發展。檢廉查出，京華城及威京集團為了將土地容積率提高至840％，透過台北市議員應曉薇向柯市府一再 陳情請求放寬容積率，事後應女收受鉅額賄款，涉嫌貪汙，由 於應女昨天有意出境避風頭，檢廉昨晚緊急拘 應女到案，並於今天兵分48處搜索威京集團及京華城及上市公司中工、中石化等地，另以被告身分傳喚威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應女男友王尊侃、陳姓、吳姓助理5人到案。

據了解，檢廉認為應女涉嫌貪汙重罪，有逃亡之虞，不排除訊後聲押禁見。

至於民眾黨主席柯文哲遭檢舉在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840％，疑涉圖利案，檢廉仍偵辦中。

檢廉發現，京華城及威京集團於2020年2月透過議員應曉薇找時任台北市副市長彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕；可是京華城同年3月再透過議員應曉薇找到柯文哲時，此案便由上對下「直接交辦」。

柯文哲於2020年3月10日與應曉薇舉行便當會，京華城同年3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560％及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

檢廉追查金流發現，威京集團在應女陳情京華城案前後，雙方有多次異常鉅額金流，懷疑是涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、收賄罪。

檢廉發現，應女27日晚間有意出境，以應女涉犯重罪，有逃亡之虞，緊急拘提應女到案，並於今天一早兵分48路搜索，除帶應女搜索住處及其台北市議會辦公室外，另威京集團總部及京華城及上市公司中工、中石化、威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應女男友王尊侃等人住處也遭搜索。

另檢廉約談12名證人查證，其中有3人將移送北檢複訊。