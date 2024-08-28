於望聖指出，台灣現面臨氣候變遷的挑戰，從防範急降雨成災、開創多元供水管道以因應乾旱，到淨零碳排議題，下水道工程都參與其中。本次會議邀集新竹縣、桃園市、台中市、台北市的下水道相關單位科長，分享地方推動雨污水下水道實務經驗，包括污水下水道使用費收取、水資源回收再利用、排水設備接管融資、雨污分流改善策略等議題。

其中，新竹縣做為全國第六個及最近開徵污水下水道使用費的縣市，其分享使用費開徵前置作業及過程。另，桃園市則分享水資源回收再利用作為產業、農灌用水等推動過程及成效；以及部分民眾因配合用戶排水接管工程而有經費需求課題，台中市分享如何透過媒合銀行的方式，推動污水下水道排水設備接管。

台北市分享如何在已完成用戶接管之區域，雨污分流清查之作業流程。透過此會議交流，也鼓勵各縣市政府持續精進及推動下水道建設布建，強化整體治水、水資源循環至接軌國際淨零碳排，讓台灣朝向永續國家的發展目標邁進。

於望聖表示，下水道建設為現代化都市不可或缺的基礎建設，國土署預計9月將舉行「污水病原體與特殊污染物國際研討會」，透過政策、技術及治理等多面向的交流探討，凝聚下水道永續發展的行動方案，厚實台灣下水道工程及再生水發展實力。