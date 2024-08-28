波蘭副總理兼國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）回應了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週二（27）有關波蘭對烏克蘭援助減少了的言論。柯席尼亞克-卡密希表示，波蘭已經向烏克蘭提供了能夠提供的一切，現在需要維持自己的防衛能力，波蘭國家安全始終是最重要的考量。

據《波蘭國家通訊社》（PAP）28日報導，澤倫斯基週二（27）表示，他很快將提出結束與烏俄戰爭的計劃，此外在同場記者會上，澤倫斯基提到波蘭最近對烏克蘭的軍事援助有所減少。澤倫斯基總統回顧說，華沙從戰爭全面爆發的第一天起就支持烏克蘭，但他也指出，波蘭仍擁有一些可以增強烏克蘭防禦的飛機。

「目前波蘭方面對我們防禦能力的關注稍微減弱了。這意味著波蘭可能已經提供了他們能夠提供的一切。然而，波蘭仍然保留了一些東西……我們非常需要你們的米格戰機（MiG-29）。」

澤倫斯基強調波蘭擁有的優秀戰機，並表示烏克蘭飛行員已熟悉這些機型，不需要額外的訓練。對此柯席尼亞克-卡密希做出了回應。他表示，波蘭必須優先考慮自身的防衛需求。

柯席尼亞克-卡密希說：「波蘭已經向烏克蘭提供了能夠提供的一切。我們的政府以及之前的政府，都向烏克蘭捐贈了（價值）數十億的裝備。我們已經提供了我們能夠提供的所有物資。但對我來說，波蘭的國家安全始終是最重要的考量，所有的決策都是從這一角度出發的。」

他補充道：「我知道烏克蘭需要多種武器，但我們的合作夥伴也必須理解，波蘭需要保持自己的防衛能力，這對我來說是首要任務。」最後，副總理表示：「只有在接收到新型飛機後，我們才能對舊型飛機如米格-29進行其他安排。」