民眾黨主席柯文哲假帳爭議燒3周，黨內有聲音要求柯辭去黨主席，為求止血續命。昨傳出柯文哲今天下午記者會將宣布請假、暫別黨主席職位，自請中評會調查，但立刻有中央委員出面澄清，阿北說「會挺住」，顯見黨內意見高度分歧，若「請假」劇本成真，民眾黨恐面臨一段陣痛期。

柯文哲自政治獻金假帳爭議，黨內危機處理荒腔走板，亂帳都還沒理清，又爆出柯妻陳佩琪看1.2億豪宅，最致命的是，柯隨後還被發現以個人名義砸4300萬買商辦，嚴重挑戰社會觀感，「清廉」人設崩壞，顛覆白營高舉居住正義核心價值，成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

民眾黨內出現逼宮聲浪，憂心若柯文哲不負起責任，整個黨恐賠進去。為平息基層怒火，柯文哲今天下午3點將親上火線，再度召開政治獻金澄清記者會，昨天下午周刊率先披露，柯將在記者會宣布向黨中央遞假單，請假暫別黨主席職務，同時並自請黨中評會調查。

面對無可探底的失血狀況 ，先讓柯文哲「請假」，是保皇派權衡利弊後不得不的作法，一方面可以稍微平息逼宮派壓力，另方面也能在黨內風雨飄搖之際，將話題冷卻下來，遠離風暴，休息一陣子再重新出發。

就連柯文哲核心幕僚都認為，事情發展到此程度，確實應該要停損，但考量到若柯直接請辭，民眾黨沒有辦法承受，因此上周內部開始拋出「請假」的想法，既保護柯，也保護黨的發展。

但這一步棋，牽動接下來民眾黨權力結構重組，首先，代理主席由中央委員互選，黃國昌、林富男已被點名，依照黨內態勢，黃出線機率高，已多次表態不干涉黨務的黃可能被動「黃袍加身」。

至於柯文哲能否保住黨主席位子，球在中評會手上。柯文哲的去留，今下午記者會表現至為關鍵，若中評會做出停權或除名處分，柯就不可能當黨主席，蔡壁如人馬現已蠢蠢欲動，各系統暗潮洶湧，一但柯退位，屆時民眾黨內恐上演權力爭奪戰。

民眾黨昨天中午舊幹部會議、中央委員會以及晚上擴大幹部會議，與會者都異口同聲表示柯文哲在會中僅說明查帳進度，並未提及請假或請辭一事，反倒是大家都在鼓勵柯，也沒有人要求柯請辭。

昨柯文哲請假消息一出，小草炸鍋無法接受，黨內挺柯力道也不小，擴大幹部會議時，有幹部因看到報導主動詢問此事，柯並未給予具體回應。由於柯文哲是民眾黨的精神領袖，暫時退位，勢必造成很大衝擊，「成也柯、敗也柯」似乎真是民眾黨難逃的「一人政黨」困境。

過了一夜，柯文哲是否動搖，下午揭曉。