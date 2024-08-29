截至11點35分，加權指數下跌209.77點、為22160.89點，跌幅0.94％，成交量估略增至約3400億元。櫃買指數表現則相對強勢，開低走跌0.72％後在買盤敲進下翻紅，最高上漲0.41％至273.75點，截至11點35分上漲0.24％、為273.27點，成交量估增至約1200億元。

盤面各類股跌多漲少，由光電股漲逾2％領軍、居家生活股漲近1.5％居次，電子通路及電子零組件亦漲近0.5％。金融股跌近0.7％，成交量最大的電子股跌近1％，油電燃氣及半導體股齊跌逾1.3％，其他電子、電腦與周邊設備、綠能環保股齊跌逾1％，表現相對較弱。

權值股表現同步偏弱，僅大立光(3008)飆漲逾5％、聯發科(2454)漲近3.5％獨強，日月光投控(3711)及玉山金(2884)持穩紅盤居次。權王台積電(2330)早盤一度挫跌2.8％、廣達(2382)跌逾2.5％，鴻海(2317)、台塑化(6505)及中信金(2891)跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

群益投顧認為，美國聯準會主席利率指引、AI指標輝達財報等多頭寄望的指標性事件皆顯示提振多頭力度偏弱，盤勢下修壓力進一步攀升，預期台股將在21600～22500點區間震盪，操作需留意高基期、高本益比題材股風險轉增，審視獲利基本面，擇強嚴守技術面應對。