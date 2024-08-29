2024年第1屆鳳凰盃消防領域發明設計競賽，收到全台116件產品參加，新竹縣消防局表現優異，用平日救災救護的經驗，設計兼具實用、技術研發等特色的發明，以「防門關閉夾」、「消防水袋快拆防護裝置」以及「自動給氧機結合自動體外復甦機固定器」，分別拿下消防產品設計獎概念組金獎、消防產品設計獎產品組銀獎和銅獎佳績。

鳳凰盃消防領域發明設計競賽是由內政部消防署消防科技研發辦公室主辦，共有消防創新設計獎、消防產品設計獎概念組、消防產品設計獎產品組、消防產品創意提案等組別，依視覺及設計、技術研發、實用性、育成可行性、成本與發展性等面向評分，評選出56件作品。

其中山崎分隊長王信義發想的防門關閉夾，勇奪消防產品設計獎概念組金獎。王信義有感於消防員救災時，有時會遇到單向開啟的防火門或自動關閉的門，讓救災人員反而陷入另一種受困的情境，特別結合日常生活常用的小夾子與警示燈，設計出成本只要200元的防門關閉夾，也可夾在消防衣上，不影響救災行動，並讓火場中多一道定位燈，獲得金獎實至名歸。

消防產品設計獎產品組銀獎，是由高鐵義消分隊長鄭豐承研發的消防水袋快拆防護裝置。從事義消12年的鄭豐承說明設計的緣起，是看到消防車出水口連接消防水帶的快速接頭，在高樓層或長距離救火時，會因為強大送水壓力而鬆脫，造成消防人員受傷。他創作了可快速拆裝的輔助消防用水帶脫落設備，讓消防人員在黃金時間滅火的同時，也兼顧安全。

鑑於緊急救護時，常面臨重量超過200公克的自動給氧機拉扯進階呼吸道（氣管內管），光明高級救護分隊隊員蔣為理、光明救護義消分隊隊員黃超群合作研發了自動給氧機結合自動體外復甦機固定器，榮獲消防產品設計獎產品組銅獎的肯定。這項發明還吸引自動給氧機英國原廠MicroVent的關注，特地派員至光明分隊觀察實作情形，後續將研究生產的可行性。