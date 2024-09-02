樂團五月天11月將在花蓮舉辦公益演唱會，消息曝光後，花蓮縣旅宿住房率大幅上升並突破7成，怎料近日卻傳出有部分業者趁機哄抬房價，破壞五月天振興花蓮的美意，縣內旅宿相關協會為此加強向會員宣導勿惡意漲價，縣府觀光處也將嚴格取締，如發現任意調高住宿費用行為，最高可對業者開罰5萬元罰鍰。

五月天11月將前進花蓮舉辦「Just Love It！」公益演唱會，不少外地粉絲陸續預約訂房。花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾證實，民宿部份目前11月住宿詢問度確實很高，也接到不少訂單；花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，目前11月每個周末的住房率大概7成，該月首周因地方媒體搶先曝光演唱會日期，住房率則超過9成。

不過縣府卻發現部分旅宿業者在演唱會消息曝光後趁機哄抬房價，觀光處為避免不肖業者任意調高住宿費用，將加強監督旅宿業者並嚴厲取締，同時也提醒遊客訂房前先查詢該旅館是否為合法旅館業，及其報備房價與售價是否有落差。

觀光處長余明勳表示，理解五月天演唱會將吸引大量遊客前來花蓮，即便地震後全縣住房率低迷，但並不代表業者可以藉機哄抬價格，甚至在演唱會期間房間供不應求的情況下，也不應恣意調高價格，因此觀光處將嚴格監控市場，確保所有業者遵守規範，提供合理的價格和優質的服務。

他說，如經查獲旅宿業向旅客收取的房費高於報備房價，將依違反《旅館業管理規則》第21條規定論處，並依超過報備房價額度，處1萬元至5萬元不等罰鍰，對於已預收訂房或確認訂房的業者，也應依約定內容保留房間，不得任意變更。

張琄菡表示，旅館公會近期已向會員良性勸導勿任意哄抬價格，不要讓五月天的美意留下遺憾；林徐則鈾也說民宿協會已在網站及社群群組告知會員，應依當初定價收費，不可以惡意哄抬價格，且協會也不容許類似的事情發生。

此外，縣府為在五月天演唱會期間創造加乘效益，近日也召集旅宿業者展開座談，討論期間如何提升觀光服務，包括加強伴手禮或商品通路、創造誘因讓遊客一來再來、提供更多旅遊資訊、加強交通接駁服務、推出特別優惠活動等，確保遊客在花蓮的旅程愉快且難忘。