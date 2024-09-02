Mia C'bon推出日本山梨、長野、岡山等地的麝香葡萄，每顆甜度可達17度，539元起。（吳奕萱攝）

秋月獻禮若想要跳脫傳統糕餅、零食、乾貨，不妨選擇高檔水果禮盒，展現大方與熱情，例如進入麝香葡萄產季，麝香葡萄不僅外觀精美，也是高貴典雅的象徵，是健康與奢華的上乘之選；此外日台交流協會也與進口超市合作，舉辦頂級水果展，新鮮山形、長野水蜜桃不搭機就能品嘗。

city'super中秋引進多款日本麝香葡萄，來自山梨縣、長野縣、岡山縣等產地大城，600g最低1480元起，另有北海道、靜岡縣精選哈密瓜，1580元起，台灣在地也有台灣梨禮盒、台南麻豆黃金文旦禮盒等，980元起。

Mia C'bon玉璽50年老欉文旦禮盒，799元。（Mia C'bon提供）

Breeze Super北海道紅肉哈密瓜，推薦價1480元。（Breeze Super提供）

日本台灣交流協會與微風超市Breeze Super因應中秋，舉辦日本頂級水果展，從日本產地爭取來量少質優的水果，展期至9月8日止，此回空運來台的有岡山白桃、長野水蜜桃、山形水蜜桃、石川紅寶石葡萄、長野葡萄三姊妹（麝香／妃紅堤／帕普魯）、島根神紅葡萄、香川麝香葡萄、愛媛溫室蜜柑、靜岡溫室哈密瓜等種類繁多的頂級水果。另外，還有罕見的和歌山黑柿、產量稀少的福岡紅心彩虹奇異果，也將在接下來的產季陸續接棒。

而據日台交流協會與微風超市調查，日本水蜜桃最受台灣消費者喜愛，此次選果的作業，也只限於農林水產省名單上登錄合格者，其每天可處理輸往台灣的數量有限，讓台灣消費者不用搭飛機就能享受到當季新鮮水蜜桃，也是中秋送禮好選擇。

Breeze Super長野麝香1380元、紫葡萄1180元、妃紅媞1000元。（Breeze Super提供）

city'super長野縣帕普魯葡萄禮盒，特價1480元。（city'super提供）

家樂福旗下Mia C'bon精選進口水果禮盒，如來自日本岡山晴王的麝香葡萄禮盒，600g售價1999元，甜度高且多汁，本土禮盒「柚見中秋」則嚴選50年老欉文旦，果肉細膩、酸甜適中，無論是送禮還是家庭聚餐的搭配，皆為上選。

SOGO忠孝館Fresh Mart也推薦山梨甲斐珍珠麝香葡萄禮盒系列，將傳統農業技術與現代科技結合，確保每顆果實達到最高品質，頂級珍品送禮有面子，即日起預購至售完為止。