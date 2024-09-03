SOGO復興館Christian Louboutin ROSALIE黑色繫帶高跟鞋，3萬1500元。（SOGO提供）

遠東SOGO復興館，自去年底啟動3.0升級計畫後，目前各大歐美時尚精名品也都陸續到位，成為國際時尚伸展台的匯聚地，接下來也將於9／5至9／10推出「VIP WEEK」，搶先帶來2024各大精品秋冬最新流行穿搭時尚，搭配國際精品、名品服飾、藝品寢飾，滿萬元現抵500元、滿2萬元現抵1000元，及刷指定銀行享4％金喜刷，回饋無上限。

為了讓VIP們感受貴賓級禮遇，9／5至9／26推出「VIP ＆Premium Club會員專屬購物金」，於App上操作扣1000點換「500元電子購物金」，再邀請一起看藝文展，9／5至9／10於復興館單日累積滿5萬元以上，可兌換「達文西體驗展專場套票」。

此外，9／6的18：30，SOGO更特別安排「謬思綺想浪漫夜VIP NIGHT」，由維納斯樂團、台北打擊樂團等帶來美妙樂曲，當晚還有限定的微醺品味紅酒饗宴。