力積電董事長黃崇仁15日參加臺灣大學創校96年校慶，獲頒臺灣大學傑出校友，他會受訪時表示，川普執政可能會對世界局勢造成變化，不過他要大家「免驚」，台灣經歷50多年許多變化，至今屹立不搖，就是發展出自己的科技實力，鼓勵大家不必擔心，台灣仍持續往前走，不僅成為世界最重要科技重鎮，未來還會愈來愈壯大。

黃崇仁分析，台灣自前總統經國以來，已歷經五位總統執政，美國總統約換了10位總統，中國大陸也換了4、5名領導人，每次美國總統選完我們都在討論選後對台灣政策影響，事實上不必太擔心，因為不論美國誰當總統，台灣都在這裡，且實力愈來愈壯大，至今屹立不搖。

黃崇仁也期勉，台灣要懂得自己保護自己，不是只看美國要給我們什麼；台灣除護國神山台積電外，黃崇仁認為，像伺服器、散熱器等，這些小零組件對台灣都是另一種「護國神山」，因為全世界多只有台灣會做，雖然是小東西，但沒有這些零件，機器就動不了，黃崇仁鼓勵國人，將國家看得更有前途，台灣幾十年來科技的發展成果，就是最好保護台灣的屏障。