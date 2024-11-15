該女子為Anastasia Berezhinskaya，是一名莫斯科的戲劇導演，她被判觸犯兩項戰時審查法，一是詆毀俄羅斯軍隊、散佈虛假資訊，其二是被證實為恐怖份子。

據人權組織OVD-Info的資料，俄羅斯已有超過1000人因公開反對烏克蘭戰爭而被提起刑事訴訟，另有逾2萬人因抗議而被拘留。

另外在本周二，莫斯科一家法院判處一名68歲兒科醫生5年半的監禁，因為7歲男孩病患的母親，她指責醫生在18分鐘的診斷時間，對在烏克蘭的俄羅斯士兵進行批評。

該母親告訴醫生，她兒子受到精神創傷，因為他父親戰死在烏克蘭戰場，為俄羅斯而亡。

俄羅斯人正越來越多對身邊的同胞進行舉報，相互指控涉嫌政治犯罪，批評人士稱，這正在協助普丁鎮壓異己勢力。

在2022年2月全面入侵烏克蘭後的最初幾個月，Berezhinskaya在網路上發布了數十條反對戰爭的貼文。她說，俄羅斯軍隊、內政部和普丁本人正在對烏克蘭人民發動「種族滅絕」。

在2022年5月14日，她在社群平台VKontakte上發佈了30多篇貼文，對普丁大加辱罵，稱他對屍體從烏克蘭公寓樓的廢墟中挖出來，負有責任。

成千上萬的烏克蘭人民在俄羅斯攻擊中喪生，Berezhinskaya在2022年5月繼續發文，要求處死普丁。她本人承認了散佈「假消息」和抹黑軍隊的罪名，但部分地承認了恐怖分子的指控。

人權組織OVD-Info的律師Eva Levenberg說，自戰爭爆發以來，該組織已記錄了21起針對譴責戰爭言論的刑事起訴。OVD-Info還知道另外175人因「抹黑」俄羅斯軍隊而遭舉報，其中79人已被處決。

此外根據OVD-Info報導，自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯當局已拘留了2萬多人，他們因各種形式的反戰言論或抗議活動而被捕，當局並對1094人提起刑事訴訟。