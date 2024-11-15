中華隊在世界棒球12強賽預賽取得2連勝佳績，台南市在地職棒隊統一獅這次有5位選手入選，16日逢中日大戰，因台南市政府未舉辦戶外直播派對，許多球迷相約在運動餐廳訂位看球，夜店業者感受如同看到世足賽期間的熱潮。

今年世界棒球12強賽組成的中華隊，有來自5名統一獅隊的內、外野手，台南球迷更有親切感。中華隊賽前不被看好，卻連戰皆捷，先勝韓國再贏多明尼加，掀起在地球迷加油熱潮，去不了台北大巨蛋的南部球迷，紛紛在網路上相約中日之戰一起外出看球，為中華隊加油。

台南市政府未打算在預賽期間舉辦戶外棒球直播派對，許多球迷紛紛在網路上詢問推薦的運動酒吧、餐廳，有的直接約在裝設電視的超商或運彩彩券行聚集。

台南市酒吧業者認為這次賽事帶動一波府城夜經濟，有多家附設大螢幕電視的酒吧都有球迷預定16日入場，部分業者更在門口掛出國旗，服務生穿起中華隊球衣，準備在賽事進行時扮啦啦隊帶動加油氣氛，有業者會在中華隊贏球後，大方請全場喝酒。

台南市新聞處表示，目前尚未有舉辦戶外直播的計畫，不過若中華隊進入決賽，會考慮比照奧運重要賽事直播，在戶外架設大螢幕讓球迷一起加油。

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