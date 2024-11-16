🔴【12強直播聊天室】中華隊 VS 日本隊 資深體育主播陪你看！梅聖旻x謝明智 | 2024年世界棒球12強賽 2024 WBSC Premier 12｜2024.11.16

中華隊今晚在世界12強棒球賽迎戰同為2連勝的日本，由台鋼雄鷹左投陳柏清先發對決阪神虎火球男才木浩人，前6局以0比3落後。不過富邦悍將捕手戴培峰5局下代打雖未建功，7局下卻從日本火腿投手北山亘基手中轟出陽春全壘打，可惜8、9局中華隊反攻未果，以1比3惜敗日本吞下本屆12強首敗。

1局上陳柏清讓桑原將志擊出三壘強勁彈跳球，潘傑楷沒能接進手套，記為守備失誤，接著滿球數後四壞保送小園海斗。日本3棒辰己涼介擊出一壘滾地球，朱育賢第一時間沒能確實接住，錯過雙殺機會，但仍傳向二壘抓到首個出局數。森下翔太擊出右外野平飛球，林立接殺後長傳本壘，桑原將志仍先一步摸到本壘板，靠高飛犧牲打先馳得點。

5局下中華隊首名打者朱育賢選到四壞上壘，代打戴培峰打出沿線。強襲球，卻被日本一壘手牧秀悟攔下完成逆向雙殺，李凱威游擊滾地球出局，中華隊再遭變相3上3下。

1局下面對才木浩人，中華隊2出局後，由近況絕佳的「台灣隊長」陳傑憲揮出中間安打，可惜4棒潘傑楷慘遭三振。

2局上陳柏清讓日本3上3下，下半局率先上場的「巨蛋王」曾頌恩馬上擊出個人本屆12強的首支安打，可惜朱育賢被才木浩人三振，林家正三壘高飛球、李凱威一壘滾地球出局，中華隊連兩局都有上壘，卻還未站上過得點圈。

3局上陳柏清四壞保送首名打者坂倉將吾，坂倉將吾在桑原將志游擊滾地、小園海斗中外野飛球護送下攻上三壘。陳柏清對決辰己涼介，不幸被擊出直擊左外野全壘打牆的二壘打，讓日本攻下第2分。

陳柏清失分後保送森下翔太，中華隊喊暫停由投手教練林岳平上丘叮嚀，陳柏清也讓佐野惠太擊出二壘滾地球出局，讓日本留下一、二壘殘壘。

4局上1出局後，陳柏清一記內角偏高速球被源田壯亮逮中，形成右外野陽春炮，也被中信兄弟右投黃恩賜換下。陳柏清此役先發3.1局被日本擊出2安，投出1次三振、3次四壞，失掉3分含兩分責失，退場時為敗投候選人。

中華隊推出台鋼雄鷹左投陳柏清掛帥先發對戰日本。（杜宜諳攝）

黃恩賜接手後雖被紅林弘太郎、坂倉將吾連續敲安，所幸先後解決桑原將志、小園海斗，化解自己留下的兩人在壘危機。5局上黃恩賜連續解決辰己涼介、森下翔太後退場，此役中繼1.1局無失分。中華隊換上樂天桃猿左投王志煊K掉5棒左打佐野惠太，結束該局。

5局下中華隊首名打者朱育賢選到四壞上壘，代打戴培峰打出沿線。強襲球，卻被日本一壘手牧秀悟攔下完成逆向雙殺，李凱威游擊滾地球出局，中華隊再遭變相3上3下。中華隊前5局僅靠2安、1四壞，共3人上壘，但都無法攻上得點圈。

阪神虎火球男才木浩人前5局沒讓中華隊攻上過得點圈。（杜宜諳攝）

6局下1出局後中華隊開路先鋒陳晨威選到四壞保送，可惜2棒林立被才木浩人的指叉球三振，2出局後陳傑憲打出三游間滾地安打，中華隊此役終於首次站上二壘得點圈，也讓才木浩人下台一鞠躬。

日本換上阪神虎左投才木浩人，中華隊也換下前兩次打擊都遭三振的4棒潘傑楷，由兩屆中職全壘打王極力吉撈．鞏冠代打，可惜打成游擊滾地球出局，讓中華隊留下兩人殘壘。

7局下日本換上右投北山亘基，2出局後被戴培峰一棒紮實咬中，成為右外野陽春全壘打，也是中華隊本屆12強的第4轟，將比分追近到1比3。

中華隊好不容易得分，6、7局均未失分的中華隊右投江國豪8局上卻被首名打者佐野恵太擊出中外野二壘打，日本換上五十幡亮汰代跑。所幸江國豪連續解決牧秀悟與源田壯亮，兩出局後換莊昕諺拆彈成功，讓中華隊咬住比分。

9局上莊昕諺解決兩人後交棒，陳冠偉被小園海斗安打上壘，蹲捕的戴培峰又在牽制二壘時暴傳，讓小園海斗攻上三壘得分大門口。所幸陳傑憲美技接殺辰己涼介打出的中左外野飛球，保住中華隊最後反攻機會。可惜下半局中華隊陳傑憲、張政禹、曾頌恩都無法突破日本終結者高橋宏斗封鎖，以兩分之差飲恨。