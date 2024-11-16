首次在一級國際賽事中先發登板，中華隊左投陳柏清面對全職業的日本隊繳出3.1局、失3分（2責失）的表現，他感謝教練團給機會，但也自認表現不如預期、隊總教練很抱歉，「希望下次還有機會能討回來。」

賽前總教練曾豪駒表示，把陳柏清選進來就是排定他對日本先發，他開局因為三壘手潘傑楷守備失誤先掉1分非責失，3局上被辰己涼介敲二壘安打掉分，4局則是挨源田壯亮陽春炮。

陳柏清坦言，第1局時自己心情稍微有些緊張，但度過開局亂流後就回復，「第2局開始就很平常心去面對每一位打者，積極攻擊好球帶。」但他認為此役表現不如預期，對總教練感到很抱歉，盼未來還有機會能討回來。

陳柏清退場後，中華隊陸續換上黃恩賜、王志煊、江國豪等首次出賽的投手，曾豪駒說：「今天賽前設定希望柏清可以多抓出局數，也有設定停損點，希望後續登板的每位投手都能在有效球數內製造更多出局數，整體上每位投手照計畫把狀況安定下來。」