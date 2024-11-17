39歲自南部遠赴新北市工作的女車手黃姓女子，15日與詐騙被害人約定面交，未料還沒工作就被警方盯上，本月15日在新北市三峽區被與詐騙被害人合作埋伏的警察當場逮捕，警詢後依詐欺等罪嫌移送新北地檢署。

警方調查，原本在墾丁觀光景點擔任旅館房務的黃女，在網上應徵詐團車手，雙方約定一天薪水3000元外加事成抽庸，她為此在11日上午從屏東搭車北上，住在青年旅館等派遣。

15日中午她終於接獲指示到三峽地區收取200萬詐騙款項，她為此還興沖沖跑到交易地點旁的速食店買午餐，怎料卻因此沒注意附近是否有警察，在交易時被警方當場逮捕。

42歲的林姓被害人說，她是7月下旬在臉書上看到「芷瑩鑽石班」的廣告，好奇下點擊加入，一名自稱經理的的林姓男子邀約她加入投資群組，被陸續面交「投資款項」565萬，最後在親友勸說下才和三峽派出所合作，配合警察誘捕車手。

警方詢問後依加重詐欺及洗錢法等罪，將黃女移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲押。