高雄市鬧區驚傳有民眾持刀，於今日下午2點在三民區超商看到有人疑似酒醉，持刀刺向一旁機車坐墊，被民眾目擊貼上網說「超怕下一秒拿刀衝進來」，趕緊向警方報案，警方到場時找到31歲的施姓醉男，施男酒後胡言亂語稱在表演「空氣削蘋果」，遭警方依社維法送辦。

根據民眾上傳「Threads」貼文，指今天下午2點到三民區莊敬路一處超商領包裹，卻遇見超商外有人喝酒持刀，行為怪異突然往一輛機車坐墊上刺，讓超商內民眾嚇壞「超怕下一秒拿刀衝進來」，趕緊通報警方到場。

警方逮到醉男後，找到其所持的小型木製雕刻刀。（警方提供／任義宇高雄傳真）

警方表示，到場時在超商旁一處機車旁發現酒醉的施男，手持木製小雕刻刀，詢問其持刀原因，施男胡言亂語稱在表演「空氣削蘋果」，還不斷強調沒有傷人意圖。

至於施男所刺的機車坐墊，為施男自身所擁有的機車，不過持刀行為已嚇到民眾，警方表示，將施男帶回派出所訊後，將依違反社會秩序維護法，函請高雄地方法院簡易庭裁處，呼籲飲酒適量避免脫序。

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