●俄羅斯總統普丁發表全國談話，稱美英兩國允許烏克蘭使用其武器襲擊俄羅斯使這場烏克蘭戰爭持續升級，並走向全球衝突，他並警告西方國家「俄羅斯可能反擊」。

普丁表示，俄羅斯已經就美英兩國授權烏克蘭使用其長程飛彈攻擊俄國領土做出回應，俄軍向烏克蘭一處軍事設施發射「Oreshnik」新型極音速中程彈道飛彈。這次「Oreshnik」發射時並未攜帶核彈頭，但普丁警告事情還未結束，「俄軍可能發動更多攻擊，但在使用這類武器前，會先對平民發出警告」。

●美國勞工部公布，上周（截至11月16日）初次請領失業給付人數周減6000人，至21.3萬人，創下4月以來新低，並少於市場預期的22萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.775萬人，周減3750人。截至11月9日止當周，美國續領失業金人數周增3.6萬人，為190.8萬人，超出市場預期的188萬人。

●芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，他支持聯準會繼續降息，但或許應該放慢降息速度。

●房地美（Freddie Mac）公布，上周美國30年期抵押貸款利率升至6.84%，創下4個月新高。

●美國證券交易委員會（SEC）主席、有「幣圈頭號敵人」稱號的詹斯勒（Gary Gensler）宣布他將於明年1月20日請辭。這一天也是川普就職美國總統之日。Auros交易部門主管Le Shi日前表示，川普能否兌現其競選承諾，就看他上任之後是否立馬撤換SEC主席詹斯勒。

●在「川普行情」帶動下，周四比特幣一度漲破9.9萬美元再創新高，距離10萬美元重大里程碑僅一步之遙。美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）宣布將請辭，也為比特幣帶來提振。投資人持續看好川普2.0將推出有利於加密貨幣產業發展的監管政策。

●美國就業數據意外強勁，周四美元指數一度漲0.45%、升至107.16，創下13個月新高。在避險需求帶動下，日圓一度急升近1%，報153.91兌一美元。

●俄烏戰事升溫帶動避險需求，周四紐約期金收漲23.2美元或0.87%，報每盎司2674.9美元。現貨金收漲0.73%，收在每盎司2669.66美元。

●俄烏戰爭升級，周四紐約期油收漲1.96%，報每桶70.1美元。倫敦布蘭特期油收漲1.95%，報每桶74.23美元，創下11月7日以來新高位。