信驊第三季合併營收達新台幣23.3億元，季增3.7%、年增17.6%，符合法人圈與市場預期。毛利率高達69.3%，創下歷史新高，也超越公司原先指引的高標67%。毛利率表現亮眼，主要受惠於產品組合改善、AST2600系列晶片出貨放大與成本結構優化，帶動獲利彈性顯著提升。

展望後市，信驊在AI伺服器換機潮與資料中心升級需求推動下，仍被視為台股高價電子股代表標的之一；加上MSCI最新季度調整中，信驊被納入全球標準型指數成分股，吸引外資與長線資金持續加碼，成為本波攻頂的重要助力。

外資先前也指出，儘管信驊尚未公布2026年財測，但管理層預期，現階段訂單動能可延續至2026年第一季，即使進入傳統淡季，營收僅可能小幅季減約2.1%，第二季起可望加速回升。主要原因包括通路與客戶端庫存維持健康，以及AI伺服器BMC晶片價值量提升，有助支撐需求續強至2026年。外資也預估，信驊2026年營收將年增18%（以美元計年增21%），成長動能來自四大方向：其一，新伺服器平台導入AST2700晶片後，BMC市占率可望再提升；其二，AST2700新品正式放量，預期在BMC業務中占比達12%，單價較AST2600高出70%至80%；其三，新客戶導入mini BMC專案；其四，I/O擴充晶片與PFR控制IC將隨AST2700導入而同步放量。