馬來西亞柔佛州西部的峇株巴轄縣，有一對夫妻為了慶祝愛女21歲生日，不僅送她一輛黃色保時捷，還特地用透明貨櫃將這份大禮送到她的工作地點，不僅給足驚喜，還有滿滿的儀式感，影片曝光後羨炸全網，還有人打趣笑說「我現在就去投胎！」

根據《星洲日報》報導，39歲的温姓女子表示，保時捷是她與丈夫送給二女兒的21歲生日禮物，起因是丈夫小時候對女兒說過，等她21歲時就送她一輛跑車，「這是爸爸對女兒的承諾，既然能力能及，我們就兌現這個承諾」。不過女兒雖然一直都知道會在生日時收到一輛跑車，但是並不知道品牌、型號或是顏色。

夫妻兩人為了給女兒驚喜，特別選在女兒生日的前一個月送上禮物，還儀式感十足的將跑車裝在透明貨櫃，一路載運到女兒的工作地點給她驚喜，貨櫃上更高調寫著「寶貝女兒，祝你生日快樂」、「在爸媽心目中，你永遠是最棒的」。

温女表示，跑車於2日晚上8點多送達女兒的上班地點，當時女兒相當錯愕，還因為引起同事和路人圍觀而感到害羞，她笑說，女兒一直抱著他們，一切盡在不言中。當地陳姓車商則指出，這樣的送車儀式最先在大陸興起，雖然在吉隆坡和檳城都有人仿效，但在柔佛卻是第一次。