英國一名4寶媽到醫院健檢，被診斷出罹患罕見血癌，為了接受化療，她被迫辭去工作，還得忍受身體不適的副作用，豈料18個月後，她到另一間醫院諮詢，卻被告知根本沒罹患血癌，讓她又氣又崩潰。

Care home worker thought cancer misdiagnosis was a 'cruel joke' - BBC News https://t.co/uDNoCfczVE pic.twitter.com/JuHN6lHj4C — Swallow This - The War On Cancer! 😷 (@miracle_cures) January 25, 2021

根據《BBC》報導，4寶媽珍妮斯（Janice Johnston）進行健康檢查時，被醫生告知罹患罕見血癌，讓她震驚不已，「他們說我的壽命會縮短，且極有可能中風或心臟病發作，隨時都可能倒下。」必須終身服藥、接受化療，才有辦法控制病情，於是珍妮斯被迫辭掉工作，專心接受治療。

不過在化療的過程中，她飽受藥物副作用折磨，除了經常感到精疲力盡外，還有頭髮變稀疏、牙齒鬆動、牙齦萎縮、體重下降、噁心、骨頭疼痛等狀況，甚至每天都在擔心無法親眼看到女兒結婚或孫子長大。

治療18個月後，珍妮斯見病情沒有好轉，上網查詢資料，發現其他醫院有提供不同的治療方法，於是前去看診，結果醫生在看到她的身體報告後，竟告訴珍妮斯她並未罹患血癌，「醫生問我是否做過骨髓檢查或脾臟掃描來確認診斷，前一間醫院都沒有讓我做過。」

丈夫對於珍妮斯「突然痊癒」感到開心不已，她卻十分憤怒，「對我來說這是一個殘酷的玩笑，丈夫不能理解我為何不高興，但這次誤診剝奪了我的生活。」珍妮斯也因為這18個月以來的折磨，罹患了焦慮症、憂鬱症和創傷後壓力症候群，最終她決定將誤診的醫院告上法庭，並因此獲得7.6萬英鎊（約新台幣279萬）的賠償金。