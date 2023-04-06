在台灣上廁所，店家為了防止客人走錯，都會在門口標示明顯的男女圖案，或是以顏色、文字區分，但到了其他國家，可能會出現意想不到的圖案。日本一名網友近日分享泰國廁所的標誌，只見圖上女生手舉著一朵花、男生徒手抓著一隻兔子，詭異的構圖讓大家都十分不解。

日本網友「@KatteniThailand」很喜歡到泰國旅遊，近日他在推特上分享一張泰國廁所標誌的照片，從畫面中可以看到，一扇門上有女生的人形，她的手中還舉著一朵花，另一扇門則是男生的人形，卻做出徒手抓兔子的不明舉動，詭異的構圖讓推主十分困惑，在文中表示，「女廁：我能理解。男廁：這是兔子嗎？」

推文一出，立刻引起熱烈討論，有了解泰國文化的網友指出，這其實源於泰國俚語，因為古時候沒有廁所，女生就會蹲在草叢或花叢中小便，再加上以前的人覺得小便羞於啟齒，因此逐漸衍生出「摘花」這種隱晦的說法，而古代人們都過著草原打獵的生活，所以男生若要小便，則會用「獵兔子」來代替。

特別的文化意涵讓網友們嘖嘖稱奇，紛紛留言，「我還以為女生手上拿的是炸藥」、「在日本小便是『獵野雞』，原來到泰國要改成兔子」、「男生拿的不是胡椒罐嗎？」、「我覺得第二張圖看起來更像《蠟筆小新》裡面妮妮的媽媽」、「不同的國家文化真有趣」。