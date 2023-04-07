美國44歲男子一年前與小他16歲的女友結婚，兩人婚後幸福美滿，並生下3名孩子，不過卻被眼尖的網友發現，妻子竟與他21歲的女兒長相神複製，宛如雙胞胎的模樣引發網友吐槽「如果我爸娶了一個和我一模一樣的人，我會很崩潰」。

綜合外媒報導，亞利桑那州一名44歲男子克里斯（Chris Chapin）4年前在工作場合結識小他16歲的薩瓦娜（Savana Chapin），當時正在辦理離婚的他，很快就對薩瓦娜產生好感，兩人後來便墜入愛河，沒想到戀情公開後卻引發反對聲浪。

薩瓦娜指出，眾人反對的原因與她和克里斯的21歲女兒蒂齊（Tizzi）有關，由於兩人只相差7歲，不僅年齡相仿，就連長相也幾乎如出一轍，有著相同長度的金色捲髮、相似的體型，還有一樣的美感；正因為兩人長相神複製，也引來諸多批評，包括「好噁心，爸爸其實是想和自己女兒交往吧」、「如果我爸娶了一個和我一模一樣的人，我也會很崩潰」。

蒂齊坦言，當得知爸爸和薩瓦娜交往後，自己覺得「被拋棄了」，不過後來隨著長時間的相處和認識，她和薩瓦娜感情變得越來越融洽，爸爸和薩瓦娜交往一年後也義無反顧結婚，並且生下3名孩子，對於外界批評，他們沒放在心上，坦言「我們是一個快樂的大家庭，別人怎麼說根本不重要」。