有時候人的一句話、一個小小的動作在不經意的情況下很可能就透露出自己的本性，譬如蔡英文的台語、譬如郭台銘的道歉。

總統蔡英文出訪美國出席僑宴晚會，因為沒有讀稿機，上台致詞時就說溜了嘴，說什麼因為不再選舉了，所以台灣話也差不多都忘了。這不適巧證明，蔡英文當初勤練台語的目的只是為了選票？

郭台銘結束8天訪美行程，舉辦心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」。記者會上他不僅宣布「將全力爭取國民黨的提名，贏得2024總統大選」，並宣布｢若民調結果新北市長侯友宜高過他，國民黨決定徵召他，那麼也會全力支持侯友宜。最後並為4年前負氣離開國民黨而鞠躬道歉。

郭台銘的道歉是不是來得太晚了？而且｢誰勝出就支持誰｣這句話是不是很熟悉？結果呢？

郭台銘自稱是商場老將、政治新手，那還出來蹚這湯渾水幹嘛？什麼叫台灣需要一個｢很棒｣的CEO？不會用詞，底下幕僚也想不出一個洽當的用語嗎？那還不如回去當商場老將吧，那才是你的沙場。

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