前女團f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)14日被證實於家中2樓處身亡，得年25歲。如今雪莉過世，她過去的發言也再度被網友一一檢視。對此，藝人炎亞綸疑看到網友評論後有感而發，他發文寫下：「『好可惜』、『怎麼會選擇這個方法』、『她是我的女神耶』。我可以拜託大家不要這麼膚淺的去陳述你們的感覺嗎？」PO文中瀰漫一股痛心和些微不滿的背後原因。

炎亞綸指出，雪莉的這件事多麼值得大家檢討。他說，首先，人和所有地球萬物都一樣，擁有與生俱來的「求生本能」，是多麼大的痛苦，多麼無法承受的壓力才導致一個人放棄「求生本能」，這才是大家要探討的。

炎亞綸主要提出質疑，「至今多少自殺事件都由網路暴力引起，多少次我們在痛失生命的同時，才轉而同情原本你可能討厭或群起圍攻的那個受害者？」

炎亞綸並且譴責，網路上暴力的文字與現實中的刀、槍、劍、毒無異，許多人用「言論自由」來包裝語言暴力，彷彿中世紀的獵巫行動，見獵心喜，看到誰有哪裡不順眼的就往死裡打往死裡罵，根本不管是非如何，也不曾考慮要換做是自己承受得了那麼嚴重的言語傷害嗎？炎亞綸希望大家可以正視這個行為，不要再發生任何一項憾事。

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