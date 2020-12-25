萊豬行政命令已在立法院通過，民進黨立委吳思瑤近日在受訪時談到，台北市議員羅智強2012年在馬政府任內擔任總統府副秘書長，並開放美牛，「今天是否自己先辭職？」羅智強則回應，「她說得很好，我跟馬英九都下台了，馬政府當時開放美牛，確實成為民調崩盤的開始，你這時候拿馬維拉救援，就學他下台。」

羅智強重炮抨擊民進黨，談到當年訴求反對瘦肉精進口，「還說吸毒就是吸毒，吸多吸少都是吸毒」，高雄市長陳其邁、行政院長蘇貞昌與總統蔡英文都曾公開表達這份立場，「今天卻轉過來，昨是今非，道歉或向歷史認錯都不願意，這不是傲慢，什麼是傲慢？」

至於吳思瑤反嗆羅智強，作為台北市議員，不該監督立委，此舉等同荒廢市政。羅智強則說，「天下事，天下人得而評之」，食安同樣是市政，市議員同樣有權利批評國政。

羅智強指出，吳思瑤日前未出席聯席委員會，藉口到屏東考察，「就事論事，我給她個讚，做對的我就肯定，但她背叛台北市民的食安」，羅智強強調自己沒有選區利益，更沒有要參選士林北投區立委，罷免吳思瑤等萊委，純粹是台北市民主動向他提出，「不是我要找她，我跟吳思瑤沒有恩怨，而是台北市民要找她。」

除了吳思瑤，羅智強近日也點名民進黨立委蔡適應，兩人都直指羅智強要參選台北市長，應將戰場放在同黨立委蔣萬安身上，羅智強說：「民進黨立委這些人腦袋燒壞」，如此說法是民進黨一貫的作法，如果罷免萊委，能成為參選台北市長的利多，該檢討的還是吳思瑤等民進黨立委，「罷免你，為我加分選台北市長，代表我做了台北市民希望我做的事情。」

(旺報 )