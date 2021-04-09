今年大學學測出題難，國教行動聯盟批評，如此導致個人申請入學好比賭局，充滿不穩定，為解決這起升學亂象，建議各級科分數應從現行15級分增至30級分，並且提高申請入學選填志願數，不過為避免贏者全拿，得限制每名申請人通過一階篩選校系數。

國教盟今(9)日召開記者會，國教盟理事長陳鐵虎指出，109學年度數學科滿級分有1萬4489人，110學年度驟減558人，之所以如此，在於去年數學前段生鑑別度不足，今年則是數學中段生鑑別度差，導致落點估算更顯困難。

至於國文科方面，陳鐵虎提到，文言文比例去年約4成，今年大幅提高到約6成，並反問不穩定考試內容要考生如何準備？

陳鐵虎也說，又受到志願數限制的問題，今年學測級分數普遍降低，落點不易掌握，造成今年有280個系組通過一階篩選的人數不足額，有填就上，甚至54級分就能通過台大醫學系公費生篩選，低於許多其他大學公費醫學科系。

國教盟副理事長陳國祚進一不提到，前一年篩選狀況是考生填志願重要參考，可是部份系組去年通過一階篩選的分數低，導致今年變得搶手，或是去年篩選的分數高，今年就有很多學生不敢填。甚至以台大護理系為例，去年只要PR80就可通過，但今年則要PR93才行，如此不穩定的賭局現象，又只有6個志願可填，要考生如何選擇？

陳國祚指出，因學測級分和志願選填不穩定，許多系組每年通過篩選的決定性科目常改變，以台大護理系來說，去年的決定性科目是自然科，今年的決定性科目卻是英文，該系到底是較看重自然還是英文？

國教盟因此主張，選填志願數應該增加，但為避免贏者全拿，要限制每位申請人通過一階篩選的校系數，由申請人在選填志願時要排序，系組在審查後也列一個優先序，之後再進行配對的作業，另也要降低甄試入學名額比例，增加國立大學考試入學名額到5成以上，未來分科測驗應恢復國文、英文、數學乙的考科，並採百分制，讓考生得以展現個人實力。

(旺報 )