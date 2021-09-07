因應機師確診及新北幼兒園群聚，政府傳送110萬則細胞簡訊，提醒民眾與確診者有重疊足跡，三重篩檢站7日出現大批民眾前來快篩。（郭吉銓攝）

【LIVE直播】疫情指揮中心例行記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增12例確診，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中補充，幼兒園新增5例，3名家長，2名幼兒園小朋友，其中1人是幼兒園學童1歲的妹妹，整起群聚累積15人確診，全案共匡列411人，其中362人居家隔離、49人自主健康管理。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、臺北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印度(案16147)、日本(案16148)、馬來西亞 (案16149)及賴索托(案16156)入境，入境日介於8月13日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2849565例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2832159例排除)，其中16047例確診，分別為1444例境外移入，14550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。