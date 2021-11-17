資深藝人曹西平，常在臉書分享日常與粉絲互動，近來更是頻頻分享自己的拿手菜，引起廣大迴響，不過他表示只有半夜有時間炒菜，害得鄰居深夜時，得一直聞到炒菜香味，坦言為此感到相當抱歉。

曹西平在臉書上傳做番茄炒蛋的影片，他透露平常白天工作忙碌，只有半夜才有時間煮飯，導致鄰居凌晨得一直聞到炒菜香味，不忘開玩笑表示：「四哥半夜放毒，鄰居受害」，接著更向所有人道歉：「很抱歉，我害了大家，真的抱歉，只有半夜才有時間煮飯，不好意思」，更強調「連粉絲團的朋友們都被我毒害，本來不吃東西的，看到我的菜色都趕快叫外送」，可見光看到照片就讓人垂延三尺。

對此，網友紛紛回應：「還好～上床要睡覺才看到、不然肯定要找吃的了」、「本來吃很飽，但常常看到肚子餓」、「炒菜的聲音真的好療癒」、「害我直接打電話叫外賣了」、「曹哥已經越煮越順手了，家常菜已經難不倒你了」、「四哥手那麼巧，番茄切得好漂亮！是我切的就....一分四就下去囉」、「看曹大哥炒番茄炒蛋很療癒耶」。

曹西平日前透露因為大量酸民湧入留言，一度萌生想要關掉經營十年的臉書，但又擔心喜歡他的人會掛念，兩難抉擇讓他坦言相當不容易，更感概表示每天還得思考分享什麼東西，可以說是相當燒腦，但在粉絲鼓勵之下，讓他又有繼續PO文的動力。