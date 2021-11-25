一蘭拉麵台中朝富店開幕，吸引大批人潮前往排隊。（圖／臉書爆廢公社公開版）

日本知名拉麵「一蘭拉麵」進軍台中開二號店，今（24）日開幕現場早已湧現大批人潮，有民眾從21日半夜就開始排隊，等了59個小時進店。更有網友空拍排隊人龍，直呼「都那麼愛排隊嗎？」、「大家都不用上班，真好」。

前三名顧客能拿到限量紀念碗，網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享空拍照，只見台中一蘭拉麵的排隊人潮由門口一路向朝富路延伸，接著市政北七路轉角，依Google Maps顯示距離將近300公尺。

排隊盛況讓不少網友驚呼，「我辦不到，排隊的人太神了…」、「羨慕財富自由」、「怎麼有那麼多的閒人？」、「台中好多隱形富豪」、「可能怕以後吃不到了」、「真的很誇張！看到的時候以為在排什麼，還有警察到場維護秩序」。

一蘭拉麵台中朝富店排隊人潮多，有網友製作圖片嘲諷。（圖／臉書爆廢公社公開版）

也有網友認為時間成本太高，「台中來台北不用2小時，然後在那排十幾個小時才吃到」、「去台北吃完回來，說不定排隊的還沒吃到勒」、「我搭高鐵到南港去吃完再回去好像比較划算」、「當初台北也是排的很誇張，現在隨時去都有位子」。

一蘭台中朝富店宣傳開幕，前3名顧客可獲得特製紀念碗，兩名弘光科大男學生，21日半夜就來卡位，等了59個小時拔得頭籌，網紅「法帥」則是以3萬6千元買下第三名顧客的位置，而前1500名顧客都能獲得專屬紀念品一份，購買伴手禮滿2000元以上，可再獲得一蘭特製胸章一套。