一名網友在臉書貼出他小姪女被搭訕的對話表示，小姪女今年才12歲，就被一位精蟲衝腦的18歲高中生騷擾，該名高中生還自豪地說「聰明的女生都會選擇跟18歲、有機車的交往」，經過一番狂撩，不料最後仍慘遭打槍，超糗對話流出後讓一堆網友笑翻。

一名網友昨(13)日在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出他12歲的小姪女，被18歲高中生搭訕的對話截圖，慶幸還好小姪女夠機警，才沒有受騙上當，並強調是經過小姪女同意後才PO文的。

網友貼出他小姪女被搭訕的對話。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

網友貼出他小姪女被搭訕的對話，高中生在一連串追問後慘遭妹子打槍。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

從對話截圖中可見，該名高中生劈頭就說「我想認識妳，妳有男友嗎？放學了嗎？」緊接著又問「你家人會讓你跟朋友出門嗎？你出門後最晚幾點要到家？有補習嗎？禮拜幾？」。

一連串的追問後，原PO的姪女則直接嗆聲「為什麼要問這些問題？我可以說不要嗎？況且我連你誰都不知道」，高中生仍不願放棄，還揚言「聰明的女生都會選擇18歲、有機車的交往，可以帶她出去玩，吃喝玩樂」，原PO的姪女則回「想太多、不需要」，甚至還說對方是「小屁孩、8+9」。

網友貼出他小姪女被搭訕的對話，沒想到18歲的高中生反被12歲小女生笑是小屁孩，讓眾人笑翻。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

沒想到18歲的高中生反被12歲小女生笑是小屁孩，超糗對話曝光後讓一堆網友笑翻，直呼「笑死」、「那男的有病吧，如果有機車就能把妹，就不會有這麼多單身狗了，這是什麼怪理論呀？」、「騎個機車到底秋三小」、「這男的回覆怎麼看起來像國小生」、「這把妹技術...我10年前都比他強了」、「好在妹妹很聰明，沒有被變態淫魔騙去」。