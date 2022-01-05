知名作家苦苓日前透露肝長腫瘤，飽受病痛折磨的他引發外界關心，不過好友吳淡如在臉書澄清，強調苦苓得的不是肝癌，而是很大的水瘤，所幸手術成功，今（5日)他再度於臉書提及此事，承認自己就是膽小鬼。

苦苓從2022元旦開始，連續3天都PO去年的日記，只見內容寫道：「新年的第一天，我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去」，對此，好友吳淡如澄清他得的不是肝癌，而是很大的水瘤，雖然手術相當順利，但嘴巴鹹味還有耳鳴仍持續著，因此得一直保持觀察，更不忘提醒所有人「這是曾經有B肝的人都要小心的事情。」

對於自己被「賜癌」，苦苓無奈表示：「新年噩耗！一位好友熬過兩個癌症卻因車禍亡故，另一位好友驁傳癌症末期…因而心情低落的我手機兩三天沒開，結果卻變成我『罹癌』了，真諷刺」，接著自我澄清：「去年這個時候，我根本還不知道是不是癌症，想說腫瘤那麼大搞不好是末期了，真的嚇個半死，一點都不誇張好嗎？」但也坦言：「我就膽小鬼咩」。

對此，網友紛紛留言關切：「人的一生要學會面對自己、了解自己，誠實面對自己的感覺，我覺得很棒」、「只要能夠度過治療過程，一切都可以否極泰來」、「請更重視飲食健康度與生活規律和自我悅納」。