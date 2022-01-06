56歲女星方文琳2018年曾與新生代男演員徐韜合作電視劇《大崎下》，兩人因此結為好友。最近，徐韜在臉書分享生活，忽然收到方文琳的邀約留言，驚喜到馬上答應，其餘網友看了超羨慕，意外引起熱議。

徐韜昨（5日）下午在臉書表示，4年沒見的朋友跟他說台北都陰天，要不要去台中？便一口氣答應了，近期常見的朋友也問他要不要去九份放空？一樣4字回答「好啊好啊」，徐韜坦言：「最近回答什麼都是好啊好啊！」更說這個禮拜是近半年以來的空閒，雖然有點不習慣，但謝謝朋友們能讓他說「Yes」。

這篇文章PO出一個小時，就被方文琳看見，還在下方留言：「那要來我家嗎？」徐韜彷彿像中大獎般，欣喜若狂地回：「姐當然是好啊好啊！」方文琳成功約到徐韜，開心地說：「賀喔，一定要的。」文末還貼了一顆小愛心符號。

許多網友看到這兩則訊息，內心羨慕不已，紛紛毛遂自薦：「粉絲可以嗎？算一算好得也幾十年了」、「方文琳，我要去+1」、「方文琳能去你家聽你聊那個年代的事嗎？」眼見一堆網友都想來家裡作客，方文琳態度大方，向粉絲們喊話：「來來來找得到的就都來！」讓網友大讚凍齡女神真的好親切。